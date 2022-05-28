Байден отменил повышенные пошлины для поставок стали с Украины
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«Я пришел к заключению о том, что необходимо приостановить тарифы, предусмотренные прокламацией 9705 в отношении импорта стали и стальных изделий с Украины сроком на один год», — цитирует РИА Новости постановление Байдена.
Он отметил, что на долю Украины в прошлом году приходилось менее 1% стального импорта США.
По его словам, Вашингтон и Киев заинтересованы в сохранении украинской сталелитейной промышленности.
Ранее немецкая газета Handelsblatt заявила, что ситуация вокруг Украины оказывает серьёзное воздействие на экономику Германии и поставила её в ситуацию «экзистенциального кризиса».