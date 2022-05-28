Байден отменил повышенные пошлины для поставок стали с Украины

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Президент США Джо Байден объявил, что на год освобождает от пошлины в 25% украинскую сталь, которую завозят на американский рынок.
Байден отменил повышенные пошлины для поставок стали с Украины
  • AP
  • © Adene Sanchez

«Я пришел к заключению о том, что необходимо приостановить тарифы, предусмотренные прокламацией 9705 в отношении импорта стали и стальных изделий с Украины сроком на один год», — цитирует РИА Новости постановление Байдена.

Он отметил, что на долю Украины в прошлом году приходилось менее 1% стального импорта США.

По его словам, Вашингтон и Киев заинтересованы в сохранении украинской сталелитейной промышленности.

Ранее немецкая газета Handelsblatt заявила, что ситуация вокруг Украины оказывает серьёзное воздействие на экономику Германии и поставила её в ситуацию «экзистенциального кризиса».

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