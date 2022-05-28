Около берегов Индонезии 43 человека пропали без вести в результате затопления судна
- AFP
- © Handout / Indonesia Search and Rescue
Об этом сообщает индонезийское новостное агентство ANTARA.
По имеющейся информации, судно KM Ladang Pratiwi отправилось в рейс из порта города Макасара на остров Калмас в город Панкаджене.
Сигнал бедствия судна был получен 26 мая, однако направленные властями в район крушения спасатели добрались до него только ранним утром следующего дня.
27 мая в Японии подняли на поверхность затонувшее в апреле круизное судно.