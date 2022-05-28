Около берегов Индонезии 43 человека пропали без вести в результате затопления судна

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Индонезийское судно затонуло у берегов провинции Южный Сулавеси. Согласно последним данным, 17 человек были спасены, при этом 43 человека могли пропасть без вести.
Около берегов Индонезии 43 человека пропали без вести в результате затопления судна
  • AFP
  • © Handout / Indonesia Search and Rescue

Об этом сообщает индонезийское новостное агентство ANTARA.

По имеющейся информации, судно KM Ladang Pratiwi отправилось в рейс из порта города Макасара на остров Калмас в город Панкаджене.

Сигнал бедствия судна был получен 26 мая, однако направленные властями в район крушения спасатели добрались до него только ранним утром следующего дня.

27 мая в Японии подняли на поверхность затонувшее в апреле круизное судно.

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