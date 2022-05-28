Около берегов Индонезии 43 человека пропали без вести в результате затопления судна

Индонезийское судно затонуло у берегов провинции Южный Сулавеси. Согласно последним данным, 17 человек были спасены, при этом 43 человека могли пропасть без вести.

Об этом сообщает индонезийское новостное агентство ANTARA.

По имеющейся информации, судно KM Ladang Pratiwi отправилось в рейс из порта города Макасара на остров Калмас в город Панкаджене.

Сигнал бедствия судна был получен 26 мая, однако направленные властями в район крушения спасатели добрались до него только ранним утром следующего дня.

27 мая в Японии подняли на поверхность затонувшее в апреле круизное судно.