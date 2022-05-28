США, Южная Корея и Япония в совместном заявлении осудили запуски КНДР баллистических ракет

Короткая ссылка
Госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Республики Корея Пак Чин и министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в совместном заявлении выступили с оуждением запусков КНДР ракет.

«США, Республика Корея и Япония решительно осуждают последние запуски КНДР баллистических ракет», — говорится в совместном заявлении. 

Стороны также заявили об укреплении трёхстороннего сотрудничества с целью «полной денуклеаризации Корейского полуострова».

Кроме того, Вашингтон, Сеул и Токио подчеркнули свою готовность к встречам с Пхеньяном без предварительных условий.

Ранее КНДР произвела три запуска баллистических ракет в сторону Японского моря.

Япония выразила протест КНДР в связи с запусками баллистических ракет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить