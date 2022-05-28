США, Южная Корея и Япония в совместном заявлении осудили запуски КНДР баллистических ракет
«США, Республика Корея и Япония решительно осуждают последние запуски КНДР баллистических ракет», — говорится в совместном заявлении.
Стороны также заявили об укреплении трёхстороннего сотрудничества с целью «полной денуклеаризации Корейского полуострова».
Кроме того, Вашингтон, Сеул и Токио подчеркнули свою готовность к встречам с Пхеньяном без предварительных условий.
Ранее КНДР произвела три запуска баллистических ракет в сторону Японского моря.
Япония выразила протест КНДР в связи с запусками баллистических ракет.