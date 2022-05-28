США, Южная Корея и Япония в совместном заявлении осудили запуски КНДР баллистических ракет

Госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Республики Корея Пак Чин и министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в совместном заявлении выступили с оуждением запусков КНДР ракет.

«США, Республика Корея и Япония решительно осуждают последние запуски КНДР баллистических ракет», — говорится в совместном заявлении.

Стороны также заявили об укреплении трёхстороннего сотрудничества с целью «полной денуклеаризации Корейского полуострова».

Кроме того, Вашингтон, Сеул и Токио подчеркнули свою готовность к встречам с Пхеньяном без предварительных условий.

Ранее КНДР произвела три запуска баллистических ракет в сторону Японского моря.

Япония выразила протест КНДР в связи с запусками баллистических ракет.