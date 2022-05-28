Россия раскритиковала решение Нагасаки не приглашать российскую сторону на памятную церемонию

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Посол России в Японии Михаил Галузин раскритиковал решение Нагасаки не приглашать российских представителей на ежегодную церемонию памяти жертв атомной бомбардировки.

В сообщении от имени посла сказано, что это действие можно рассматривать в качестве недружественного шага по отношению к России.

«Власти Нагасаки продемонстрировали ещё и неуважение к позитивным страницам истории российско-японских связей, которые во многом ассоциируются с Нагасаки, сыгравшим во второй половине XIX века важную роль в становлении двустороннего общения», — говорится в заявлении. 

Ранее сообщалось, что нефтяная японская компания Eneos прекращает закупки российской нефти.

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