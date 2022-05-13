Нефтяная японская компания Eneos прекращает закупки российской нефти

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Крупнейшая нефтегазовая корпорация Японии Eneos прекращает закупки российской нефти.
Нефтяная японская компания Eneos прекращает закупки российской нефти
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы компании Такэси Сайто.

«Мы прекращаем закупки (нефти из России. — RT), учитывая репутационные риски», — сказал он.

Ранее сообщалось, что главы МИД ЕС 16 мая обсудят эмбарго на нефть из России.

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