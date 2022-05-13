Нефтяная японская компания Eneos прекращает закупки российской нефти
Крупнейшая нефтегазовая корпорация Японии Eneos прекращает закупки российской нефти.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы компании Такэси Сайто.
«Мы прекращаем закупки (нефти из России. — RT), учитывая репутационные риски», — сказал он.
Ранее сообщалось, что главы МИД ЕС 16 мая обсудят эмбарго на нефть из России.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен