Нефтяная японская компания Eneos прекращает закупки российской нефти

Крупнейшая нефтегазовая корпорация Японии Eneos прекращает закупки российской нефти.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы компании Такэси Сайто.

«Мы прекращаем закупки (нефти из России. — RT), учитывая репутационные риски», — сказал он.

Ранее сообщалось, что главы МИД ЕС 16 мая обсудят эмбарго на нефть из России.