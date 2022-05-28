Президент Никарагуа: США переживают «момент шизофрении» в их желании подчинить себе весь мир

Президент Никарагуа Даниэль Ортега, выступая на заседании Боливарианского альянса для народов нашей Америки — Торгового соглашения народов (ALBA-TCP), заявил, что Соединённые Штаты переживают «момент шизофрении» в их желании подчинить себе Россию, Китай и всю планету.

«Для империализма нет преград. Они думают, что пришёл момент для установления гегемонии янки на планете. Речь не идёт уже только об установлении доктрины Монро. Они хотят подчинить Россию, они хотят подчинить Китай», — передаёт слова лидера Никарагуа РИА Новости.

Он добавил, что США не понимают, что установление господства над всем миром «уже невозможно».

Ранее на сайте российской Службы внешней разведки (СВР) было опубликовано сообщение о том, что антироссийская политика США по Украине не находит поддержки в Латинской Америке.