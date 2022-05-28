NYT: администрация Байдена одобрила отправку Украине систем залпового огня

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Администрация американского президента Джо Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО).

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в администрации.  

Отмечается, что вооружение войдёт в ближайший пакет военной помощи Украине. О нём будет объявлено на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за поставку украинским вооружённым формированиям РСЗО. 

21 мая американский президент Джо Байден подписал закон H.R. 7691 о выделении Украине помощи в размере около $40 млрд

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