NYT: администрация Байдена одобрила отправку Украине систем залпового огня

Администрация американского президента Джо Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО).

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в администрации.

Отмечается, что вооружение войдёт в ближайший пакет военной помощи Украине. О нём будет объявлено на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за поставку украинским вооружённым формированиям РСЗО.

21 мая американский президент Джо Байден подписал закон H.R. 7691 о выделении Украине помощи в размере около $40 млрд.