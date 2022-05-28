NYT: администрация Байдена одобрила отправку Украине систем залпового огня
Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в администрации.
Отмечается, что вооружение войдёт в ближайший пакет военной помощи Украине. О нём будет объявлено на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за поставку украинским вооружённым формированиям РСЗО.
21 мая американский президент Джо Байден подписал закон H.R. 7691 о выделении Украине помощи в размере около $40 млрд.