В МИД Хорватии прокомментировали высылку своих дипломатов из России

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных и европейских дел Хорватии прокомментировали решение России в качестве ответной меры выслать хорватских дипломатов.
В МИД Хорватии прокомментировали высылку своих дипломатов из России
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Как сообщает ТАСС, власти Хорватии намерены проанализировать данное решение России.

«МИД подчёркивает, что это решение не имеет законных оснований, поскольку речь идёт о сотрудниках, которые профессионально исполняли свои обязанности в рамках Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях, и поскольку число сотрудников посольства Хорватии в настоящее время находится в пределах паритета с количеством сотрудников посольства России», — отметили в ведомстве.

Ранее Россия в качестве ответной меры объявила пять сотрудников посольства Хорватии персонами нон грата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить