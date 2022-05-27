В МИД Хорватии прокомментировали высылку своих дипломатов из России
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Как сообщает ТАСС, власти Хорватии намерены проанализировать данное решение России.
«МИД подчёркивает, что это решение не имеет законных оснований, поскольку речь идёт о сотрудниках, которые профессионально исполняли свои обязанности в рамках Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях, и поскольку число сотрудников посольства Хорватии в настоящее время находится в пределах паритета с количеством сотрудников посольства России», — отметили в ведомстве.
Ранее Россия в качестве ответной меры объявила пять сотрудников посольства Хорватии персонами нон грата.