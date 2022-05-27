Грушко заявил об использовании Вашингтоном НАТО для сохранения однополярного мира
- AFP
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«США пытаются использовать НАТО и прежде всего своих союзников, которые наиболее близко стоят к ним по идеологии, для того, чтобы бороться за однополярный мир, за то, чтобы сохранить ту систему несправедливого мироустройства, которая обслуживала интересы США», — цитирует его ТАСС.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что однополярному миру «пришёл конец», а Соединённые Штаты не являются глобальным «хозяином».