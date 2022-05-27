Грушко заявил об использовании Вашингтоном НАТО для сохранения однополярного мира

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что США пытаются использовать НАТО, чтобы бороться за однополярный мир.
Грушко заявил об использовании Вашингтоном НАТО для сохранения однополярного мира
  • AFP
  • © Georges GOBET

«США пытаются использовать НАТО и прежде всего своих союзников, которые наиболее близко стоят к ним по идеологии, для того, чтобы бороться за однополярный мир, за то, чтобы сохранить ту систему несправедливого мироустройства, которая обслуживала интересы США», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что однополярному миру «пришёл конец», а Соединённые Штаты не являются глобальным «хозяином».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить