Грушко заявил об использовании Вашингтоном НАТО для сохранения однополярного мира

Замглавы МИД России Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что США пытаются использовать НАТО, чтобы бороться за однополярный мир.

«США пытаются использовать НАТО и прежде всего своих союзников, которые наиболее близко стоят к ним по идеологии, для того, чтобы бороться за однополярный мир, за то, чтобы сохранить ту систему несправедливого мироустройства, которая обслуживала интересы США», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что однополярному миру «пришёл конец», а Соединённые Штаты не являются глобальным «хозяином».