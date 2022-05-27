В МИД Польши заявили, что вступление в НАТО Финляндии и Швеции не займёт много времени

Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау во время пресс-конференции в Анкаре заявил, что вопрос о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс «точно не займёт годы или месяцы».

AP

© Olivier Matthys