В МИД Польши заявили, что вступление в НАТО Финляндии и Швеции не займёт много времени
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Об этом сообщает ТАСС.
«Я очень оптимистично настроен по вопросу вступления Швеции и Финляндии», — цитирует Рау агентство.
Кроме того, глава МИД Польши считает, что присоединение стран к НАТО позволит сделать союз сильнее.
Ранее сообщалось, что группа членов конгресса призвала администрацию президента США Джо Байдена и сенат ускорить процесс утверждения протоколов о вступлении, позволяющих Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.