В МИД Польши заявили, что вступление в НАТО Финляндии и Швеции не займёт много времени

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Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау во время пресс-конференции в Анкаре заявил, что вопрос о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс «точно не займёт годы или месяцы».
В МИД Польши заявили, что вступление в НАТО Финляндии и Швеции не займёт много времени
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом сообщает ТАСС.

«Я очень оптимистично настроен по вопросу вступления Швеции и Финляндии», — цитирует Рау агентство.

Кроме того, глава МИД Польши считает, что присоединение стран к НАТО позволит сделать союз сильнее. 

Ранее сообщалось, что группа членов конгресса призвала администрацию президента США Джо Байдена и сенат ускорить процесс утверждения протоколов о вступлении, позволяющих Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

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