Три школы в канадском Торонто закрыты из-за сообщений о человеке с винтовкой

Три школы в канадском Торонто закрыты, ещё две находятся в состоянии повышенной готовности из-за сообщений о человеке с винтовкой.

Об этом сообщает CBC.

Согласно последним данным, молодой человек, про которого поступил сигнал, был ранен полицией. В настоящий момент ему оказывают помощь медики.

По имеющимся данным, речь идёт о юноше 20 лет в белой кепке и длинном пальто.

Ранее в школе американского штата Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и двое взрослых. Также, по разной информации, жертвой стрелка стала его собственная бабушка, которая по данным одних источников погибла, а других — находится в больнице.