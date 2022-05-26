Три школы в канадском Торонто закрыты из-за сообщений о человеке с винтовкой
- Gettyimages.ru
- © Yali Shi / EyeEm
Об этом сообщает CBC.
Согласно последним данным, молодой человек, про которого поступил сигнал, был ранен полицией. В настоящий момент ему оказывают помощь медики.
По имеющимся данным, речь идёт о юноше 20 лет в белой кепке и длинном пальто.
Ранее в школе американского штата Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и двое взрослых. Также, по разной информации, жертвой стрелка стала его собственная бабушка, которая по данным одних источников погибла, а других — находится в больнице.