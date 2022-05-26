Три школы в канадском Торонто закрыты из-за сообщений о человеке с винтовкой

Короткая ссылка
Три школы в канадском Торонто закрыты, ещё две находятся в состоянии повышенной готовности из-за сообщений о человеке с винтовкой.
Три школы в канадском Торонто закрыты из-за сообщений о человеке с винтовкой
  • Gettyimages.ru
  • © Yali Shi / EyeEm

Об этом сообщает CBC.

Согласно последним данным, молодой человек, про которого поступил сигнал, был ранен полицией. В настоящий момент ему оказывают помощь медики.

По имеющимся данным, речь идёт о юноше 20 лет в белой кепке и длинном пальто.

Ранее в школе американского штата Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и двое взрослых. Также, по разной информации, жертвой стрелка стала его собственная бабушка, которая по данным одних источников погибла, а других — находится в больнице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить