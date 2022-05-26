В Венгрии с 27 мая заправиться дешёвым бензином смогут только автомобили с местными номерами

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что в стране с 27 мая смогут заправляться бензином по замороженным ценам только автомобили с национальными регистрационными знаками.

Об этом сообщает портал hirado.hu.

«С пятницы только автомобили с венгерскими номерами смогут заправляться по сниженным ценам на АЗС», — сказал он.

При этом Гуйяш отметил, что все остальные смогут заправляться по рыночным ценам.

По его словам, «бензиновый туризм» ставит под угрозу безопасность поставок и является злоупотреблением замороженной ценой на бензин. Как он отметил, приезжающие в страну за топливом иностранцы активно пользуются тем, что Венгрия удерживает цены на уровне 480 форинтов, в то время как в Европе цены на бензин достигают 700—900 форинтов. Особенно напряжённая ситуация в приграничных регионах Венгрии.

Ранее сообщалось, что в Финляндии участились случаи хищений бензина и дизельного топлива в связи с ростом цен.