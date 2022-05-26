Истребители США и Японии провели совместные учения над Японским морем

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Военнослужащие Воздушных сил самообороны Японии и военные США провели совместные учения с участием истребителей над акваторией Японского моря.

Об этом сообщается на сайте Объединённого комитета начальников штабов Сил самообороны Японии.

Отмечается, что в манёврах приняли участие четыре истребителя F-15 и четыре истребителя F-16.

Ранее ВМС Японии и Соединённых Штатов провели учения в Японском море, в рамках которых отработали обмен информацией о запуске баллистической ракеты.

Позже стало известно о других манёврах в Восточно-Китайском и Японском морях при участии ударной группы ВМС Соединённых Штатов во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln и Вооружёнными силами Японии.

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