Госдеп: США призывают не отключать Россию от интернета

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Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что в Вашингтоне призывают не отключать Россию от интернета, чтобы в страну продолжала поступать информация.
Госдеп: США призывают не отключать Россию от интернета
  • AP

«Мы призываем вовлечённых игроков по всему миру не отключать Россию от интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну, а интернет оставался свободным и открытым внутри самой России», — сказал Прайс.

Ранее гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что видеохостинг YouTube продолжает работу в России, так как считает важным «доставлять независимые новости».

Летом 2021 года в рамках учений по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования интернета была протестирована возможность физического отключения Рунета от глобальной сети. Как сообщал РБК, учения были признаны успешными.

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