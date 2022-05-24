Глава YouTube Воджицки высказалась о продолжении работы видеохостинга в России
- Gettyimages.ru
- © Smith Collection/Gado
По её словам, на фоне ситуации на Украине в компании видят, что информация играет важную роль.
«Это причина, по которой мы ещё работаем в России. Мы считаем, что важно доставлять в Россию независимые новости», — приводит заявление Воджицки ТАСС.
Ранее представитель Google заявил, что американская корпорация продолжит работать в России, несмотря на инициированное банкротство и закрытие офиса.
Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что блокировка YouTube в России не планируется.