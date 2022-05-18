В Google заявили о планах продолжать работать в России

Представитель Google заявил, что американская корпорация продолжит работать в России, несмотря на инициированное банкротство и закрытие офиса.

Об этом он сказал ТАСС.

«Некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России. Сегодня мы сообщаем, что арест банковского счёта Google Россия сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств», — сказал он.

По его словам, несмотря на это, корпорация продолжит «предоставлять бесплатные сервисы (такие как «Поиск», YouTube, Gmail, «Карты», Android и Play)» российским потребителям.

Ранее сообщалось, что российская дочерняя компания Google намерена обратиться с заявлением о банкротстве, так как не может исполнять обязательства.