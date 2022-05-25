Кадыров потребовал у польских властей извинений за инцидент с послом России
- РИА Новости
«Польша чего добивается? После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем вам, на что вы способны. Лучше заберите своё оружие, своих наёмников и попросите официально извинения за нашего посла», — заявил он в видеообращении в Telegram.
Кадыров подчеркнул, что Польша начала играть «в нехорошие игры» с Россией.
«Не играйте под дудку Запада и Америки. Это к хорошему не приведёт», — добавил глава Чечни.
9 мая на посла России в Польше Сергея Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
Сам дипломат позже заявил, что нападение на дипломатов на кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая не было спонтанным и готовилось на протяжении длительного времени.