Кадыров потребовал у польских властей извинений за инцидент с послом России

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Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей Польши извинений за инцидент с российским послом Сергеем Андреевым в Варшаве 9 мая.
Кадыров потребовал у польских властей извинений за инцидент с послом России
  • РИА Новости

«Польша чего добивается? После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем вам, на что вы способны. Лучше заберите своё оружие, своих наёмников и попросите официально извинения за нашего посла», — заявил он в видеообращении в Telegram.

Кадыров подчеркнул, что Польша начала играть «в нехорошие игры» с Россией.

«Не играйте под дудку Запада и Америки. Это к хорошему не приведёт», — добавил глава Чечни.

9 мая на посла России в Польше Сергея Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Сам дипломат позже заявил, что нападение на дипломатов на кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая не было спонтанным и готовилось на протяжении длительного времени.

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