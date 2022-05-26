Лавров высказался о предложенном Италией плане урегулирования по Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT Arabic высказался о предложенном Италией плане по достижению урегулирования кризиса на Украине.
Лавров высказался о предложенном Италией плане урегулирования по Украине
  • РИА Новости

«Господин Луиджи Ди Майо так активно внедрился в медийное пространство и рекламирует итальянскую инициативу из четырёх пунктов. Мы о ней только читали. Мы читали о том, что это инициатива, которая может принести мир долгожданный», — сказал Лавров.

По его словам, также в СМИ написано, что якобы эта инициатива Италии может «не только устроить Россию и Украину, но и обеспечить чуть ли не новый Хельсинкский процесс, новые договорённости о европейской безопасности» и что якобы её уже разделяют страны «семёрки» и Генеральный секретарь ООН.

«Я не знаю, правда это или неправда, кому он её показывал. Нам никто ничего не передавал. Мы можем только ориентироваться на те спекуляции, те описания этой инициативы, которые появляются в средствах массовой информации», — заявил глава МИД.

Он отметил, что то, что написано в СМИ, если это действительно так, «вызывает чувство сожаления по поводу понимания авторами этой инициативы, происходящего и по поводу знания ими предмета, знания ими истории этого вопроса».

«Ну хотя бы то, что, как я понимаю из описания ваших коллег, там идёт речь о том, что Крым и Донбасс должны быть частью Украины с предоставлением им широкой автономии. Ну это не могут серьёзные политики, которые хотят добиться результата, а не занимаются саморекламой перед своим электоратом, подобного рода вещи предлагать», — заявил Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложения Италии по урегулированию на Украине оторваны от реальности.

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