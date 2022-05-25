Захарова: предложения Италии по ситуации на Украине оторваны от реальности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложения Италии по урегулированию на Украине оторваны от реальности.

При этом она подчеркнула, что «самая инициатива, некий план» передан Москве не был.

По её словам, у российской стороны есть только информация СМИ.

«Наши эксперты изучили публикации на этот счёт, но ещё раз подчеркну: никто из Министерства иностранных дел Италии никакой план нам не передавал... Если исходить из того, что пишут в СМИ, то содержащиеся в анонсированном плане предложения настолько оторваны от реальности, что их сложно воспринимать всерьёз», — отметила Захарова.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что мирные инициативы Запада об урегулировании ситуации на Украине напоминают «чистый поток сознания». По его словам, это касается и плана Италии.