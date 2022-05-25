Захарова: предложения Италии по ситуации на Украине оторваны от реальности
- РИА Новости
При этом она подчеркнула, что «самая инициатива, некий план» передан Москве не был.
По её словам, у российской стороны есть только информация СМИ.
«Наши эксперты изучили публикации на этот счёт, но ещё раз подчеркну: никто из Министерства иностранных дел Италии никакой план нам не передавал... Если исходить из того, что пишут в СМИ, то содержащиеся в анонсированном плане предложения настолько оторваны от реальности, что их сложно воспринимать всерьёз», — отметила Захарова.
Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что мирные инициативы Запада об урегулировании ситуации на Украине напоминают «чистый поток сознания». По его словам, это касается и плана Италии.