Лавров рассказал о развитии отношений России и Алжира

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT Arabic заявил, что стратегические отношения России и Алжира достаточно интенсивно развиваются в ряде областей.
Лавров рассказал о развитии отношений России и Алжира
  • РИА Новости

По его словам, в ходе его визита в Алжир у него состоялись очень хорошие и продолжительные переговоры с президентом и главой МИД этой страны.

«Мы подчеркнули, что наши отношения долгие годы базировались на декларации о стратегическом партнёрстве, которая была подписана президентами в 2001 году. И с тех пор наши связи достаточно интенсивно, по-настоящему по-партнёрски, стратегически развивались в целом ряде областей. Это и регулярный политический диалог, торговля, экономика», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что торговля между странами в прошлом году выросла на несколько процентов и превысила $3 млрд, несмотря на последствия пандемии.

Он отметил совместные инвестиции с Алжиром, совместную работу в рамках ОПЕК+, в рамках Форума стран — экспортёров газа. По его словам, у стран очень богатые военно-технические связи.

«Культурный, гуманитарный обмен. Мы пришли к выводу (и это была инициатива алжирской стороны), что наши отношения выходят на новое качество и это следовало бы зафиксировать в новом документе, который мы начали готовить. И рассчитываем, что в ходе визита президента (Алжира Абдельмаджида. — RT) Теббуна в Российскую Федерацию, в соответствии с приглашением президента (России Владимира. — RT) Путина, мы такой новый документ подпишем», — сказал Лавров. 

Также глава МИД России рассказал об ответственной позиции арабских стран по ситуации на Украине.

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