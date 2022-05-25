Джонсон взял на себя ответственность за вечеринки в британском офисе во время локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что берёт на себя ответственность за вечеринки в правительственном офисе во время локдауна, который был введён в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Sky News.

«Я беру на себя полную ответственность за всё, что происходило во время моей работы», — сказал премьер-министр депутатам.

Он также отметил, что участвующим в вечеринках работникам было необходимо чувствовать благодарность за выполняемую ими работу, а также важно было поддерживать их моральный дух.

Вместе с этим Джонсон извинился перед сотрудниками службы безопасности и обслуживающим персоналом за те факты «неприемлемого» обращения с ними, которые были обнаружены в рамках расследования соответствующих вечеринок.

21 апреля британские парламентарии одобрили инициативу о начале парламентского расследования по вопросу о том, обманывал ли Джонсон законодателей своими заявлениями по поводу вечеринок во время пандемии COVID-19 в 2020 году.