В МИД России прокомментировали ситуацию вокруг Додона

Замглавы МИД России Андрей Руденко прокомментировал ситуацию вокруг экс-президента Молдавии Игоря Додона.

Как сообщает РИА Новости, дипломат подчеркнул, что в Москве расценивают происходящее с экс-президентом как внутреннее дело Молдавии.

«Вместе с тем мы не хотели бы, чтобы нынешние власти начали заниматься сведением счетов со своими бывшими политическими соперниками в нынешней ситуации, воспользовавшись этим моментом. Поэтому мы будем внимательно следить за тем, чтобы все права Додона в рамках процессуальных действий полностью соблюдались — в соответствии с международными нормами», — отметил он.

Ранее появилась информация, что Додон задержан на 72 часа в рамках уголовного дела.

При этом Генпрокуратура Молдавии не подтвердила сообщения о задержании экс-президента.