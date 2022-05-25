В МИД России прокомментировали ситуацию вокруг Додона
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, дипломат подчеркнул, что в Москве расценивают происходящее с экс-президентом как внутреннее дело Молдавии.
«Вместе с тем мы не хотели бы, чтобы нынешние власти начали заниматься сведением счетов со своими бывшими политическими соперниками в нынешней ситуации, воспользовавшись этим моментом. Поэтому мы будем внимательно следить за тем, чтобы все права Додона в рамках процессуальных действий полностью соблюдались — в соответствии с международными нормами», — отметил он.
Ранее появилась информация, что Додон задержан на 72 часа в рамках уголовного дела.
При этом Генпрокуратура Молдавии не подтвердила сообщения о задержании экс-президента.