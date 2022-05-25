В МИД России прокомментировали ситуацию вокруг Додона

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Андрей Руденко прокомментировал ситуацию вокруг экс-президента Молдавии Игоря Додона.
В МИД России прокомментировали ситуацию вокруг Додона
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, дипломат подчеркнул, что в Москве расценивают происходящее с экс-президентом как внутреннее дело Молдавии.

«Вместе с тем мы не хотели бы, чтобы нынешние власти начали заниматься сведением счетов со своими бывшими политическими соперниками в нынешней ситуации, воспользовавшись этим моментом. Поэтому мы будем внимательно следить за тем, чтобы все права Додона в рамках процессуальных действий полностью соблюдались — в соответствии с международными нормами», — отметил он.

Ранее появилась информация, что Додон задержан на 72 часа в рамках уголовного дела.

При этом Генпрокуратура Молдавии не подтвердила сообщения о задержании экс-президента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить