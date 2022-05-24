Генпрокуратура Молдавии не подтвердила сообщения о задержании экс-президента Игоря Додона

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпек в комментарии РИА Новости не подтвердила сообщения СМИ о задержании на 72 часа экс-президента Игоря Додона.

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«Мы не можем подтвердить, что Додон был задержан», — заявила Керпек. Ранее появилась информация, что Додон задержан на 72 часа в рамках уголовного дела.