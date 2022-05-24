Генпрокуратура Молдавии не подтвердила сообщения о задержании экс-президента Игоря Додона
Пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпек в комментарии РИА Новости не подтвердила сообщения СМИ о задержании на 72 часа экс-президента Игоря Додона.
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
«Мы не можем подтвердить, что Додон был задержан», — заявила Керпек.
Ранее появилась информация, что Додон задержан на 72 часа в рамках уголовного дела.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен