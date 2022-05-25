Байдена проинформировали о гибели 15 человек при стрельбе в начальной школе в Техасе

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Президент США Джо Байден проинформирован о стрельбе в начальной школе в Техасе, в результате которой погибли 14 детей и учитель. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент Байден проинформирован об ужасных новостях о стрельбе в начальной школе в Техасе, его продолжат регулярно информировать по мере поступления (новых. — RT) данных», — говорится в сообщении в Twitter

Жан-Пьер также сообщила, что Байден планирует выступить с заявлением в связи с произошедшим.

Ранее губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что по меньшей мере 14 детей и учитель погибли в результате стрельбы в начальной школе.

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