Экс-канцлер ФРГ Шрёдер заявил о своём отказе от назначения членом совета директоров «Газпрома»

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил в соцсетях, что давно отказался от выдвижения своей кандидатуры в совет директоров «Газпрома».

«Я уже давно отказался от выдвижения в наблюдательный совет «Газпрома», — приводит его слова РИА Новости.

Шрёдер добавил, что проинформировал об этом компанию. По словам экс-канцлера ФРГ, он удивлён появлению сообщений, «утверждающих обратное».

Ранее Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти».