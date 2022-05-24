Экс-канцлер ФРГ Шрёдер заявил о своём отказе от назначения членом совета директоров «Газпрома»
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«Я уже давно отказался от выдвижения в наблюдательный совет «Газпрома», — приводит его слова РИА Новости.
Шрёдер добавил, что проинформировал об этом компанию. По словам экс-канцлера ФРГ, он удивлён появлению сообщений, «утверждающих обратное».
Ранее Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти».