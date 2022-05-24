Политолог Суздальцев прокомментировал возможность ввода польских войск на Украину

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Политолог Андрей Суздальцев в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал возможность ввода военных Польши на территорию Украины.
Политолог Суздальцев прокомментировал возможность ввода польских войск на Украину
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

«Чтобы им (полякам. — RT) войти на Украину, надо договариваться с нами. Потому что для нас любая иностранная движуха — это законная цель. В воздухе находятся наши ВКС и ракеты», — заявил он.

Суздальцев добавил, что Вашингтон не дал Варшаве разрешения на вход на Украину.

«Вашингтон вряд ли даст добро, он боится третьей мировой войны», — подчеркнул политолог.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из Польши могут исходить угрозы территориальной целостности Украины.

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