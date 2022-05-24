Глава Евросовета заявил об «ощутимом прогрессе» после встречи с Пашиняном и Алиевым

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил об «ощутимом прогрессе» после встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на тему делимитации границы.

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Об этом он написал в своём Twitter. «Ощутимый прогресс», — заявил Мишель, комментируя встречу. Ранее Алиев и Пашинян создали государственные комиссии по делимитации общей границы.