Глава Евросовета заявил об «ощутимом прогрессе» после встречи с Пашиняном и Алиевым
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил об «ощутимом прогрессе» после встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на тему делимитации границы.
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
Об этом он написал в своём Twitter.
«Ощутимый прогресс», — заявил Мишель, комментируя встречу.
Ранее Алиев и Пашинян создали государственные комиссии по делимитации общей границы.
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