В Минэнерго США сообщили о намерении продать более 40 млн баррелей нефти из стратрезервов

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Власти США намерены продать 40,1 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Об этом говорится в сообщении Минфина Соединённых Штатов.
В Минэнерго США сообщили о намерении продать более 40 млн баррелей нефти из стратрезервов
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  • © Anadolu Agency

«В рамках этого уведомления о продаже стратегических нефтяных резервов предлагается высвободить до 39 млн баррелей высокосернистой нефти и 1,1 млн баррелей низкосернистой нефти — в целом 40,1 млн баррелей», — приводит ТАСС заявление.

Ранее Американская автомобильная ассоциация сообщила, что стоимость бензина в США достигла исторического максимума ($4,598 за галлон топлива).

17 мая член палаты представителей США Рик Аллен заявил, что рост цен на топливо в стране связан не с действиями российских властей, а с политикой президента Джо Байдена и его администрации.

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