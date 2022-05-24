В Минэнерго США сообщили о намерении продать более 40 млн баррелей нефти из стратрезервов
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«В рамках этого уведомления о продаже стратегических нефтяных резервов предлагается высвободить до 39 млн баррелей высокосернистой нефти и 1,1 млн баррелей низкосернистой нефти — в целом 40,1 млн баррелей», — приводит ТАСС заявление.
Ранее Американская автомобильная ассоциация сообщила, что стоимость бензина в США достигла исторического максимума ($4,598 за галлон топлива).
17 мая член палаты представителей США Рик Аллен заявил, что рост цен на топливо в стране связан не с действиями российских властей, а с политикой президента Джо Байдена и его администрации.