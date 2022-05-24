В ОАЭ выявили первый случай заболевания человека оспой обезьян

В Объединённых Арабских Эмиратах подтвердили первый случай заболевания человека оспой обезьян. Об этом говорится в сообщении государственного эмиратского агентства новостей WAM со ссылкой на Минздрав страны.

По данным агентства, заболевание выявили у 29-летней женщины, приехавшей в ОАЭ из Западной Африки.

Пациентка находится под медицинским наблюдением, ей оказывают необходимую медпомощь.

Ранее заместитель гендиректора ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора по научно-методической работе и международному сотрудничеству кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих рассказала, что возникновение таких экзотичных заболеваний, как оспа обезьян, обусловлено комплексом причин. Это связано и с изменением климатических условий, и со сменой ареала обитания переносчиков заболевания.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с заболеваемостью оспой обезьян.