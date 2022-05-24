Опрос AP и NORC: американцы всё меньше поддерживают санкции против России в ущерб США
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- © Spencer Platt
Согласно итогам исследования, 51% взрослых американцев считают, что властям следует предпринимать шаги, ограничивающие ущерб, который терпит экономика США.
При этом 45% респондентов отмечают, что введение эффективных санкций против России должно стать первоочередной задачей.
Изменения в общественном мнении отражают влияние роста цен на жизнь жителей США, пишет агентство.
«Это может быть тревожным знаком для президента Джо Байдена, который в субботу утвердил дополнительное финансирование в размере $40 млрд для помощи Украине», — говорится в материале.
Результаты опроса «показывают низкую веру в то, что Байден сможет справиться с ситуацией», пишут авторы.
В марте инфляция в Соединённых Штатах составила 8,5% — впервые за 40 лет.
Во время пресс-конференции Джо Байден не смог ответить на вопрос одного из американских журналистов, считает ли он себя и свою администрацию ответственными за повышение цен.
Ключевыми причинами инфляции он назвал COVID-19 и «действия президента России Владимира Путина».
Также член палаты представителей США Рик Аллен заявил, что рост цен на топливо в стране связан не с действиями российских властей, а с политикой Байдена и его администрации.