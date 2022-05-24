Земан не разрешил 11 чешским гражданам присоединиться к украинским войскам
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Об этом в своём Twitter заявил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.
«На основании отрицательной рекомендации Министерства обороны президент республики Милош Земан во вторник 24 мая отказал 11 гражданам Чешской Республики в их просьбе о вступлении в ВСУ», — написал Овчачек.
11 мая сообщалось, что Земан разрешил 103 чешским гражданам присоединиться к ВС Украины.
До этого глава чешского парламентского комитета по европейским делам Ондржей Бенешик объявил, что Чехия направила Украине танки Т-72 и бронетранспортёры БМП-1.