Глава МИД Польши: Германия потеряет доверие, если не поддержит стремление Украины в ЕС

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Германия потеряет доверие союзников, если не поддержит заявку Украины на предоставление ей статуса страны — кандидата на вступление в Евросоюз, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.
Глава МИД Польши: Германия потеряет доверие, если не поддержит стремление Украины в ЕС
  • AP
  • © Manish Swarup

Об этом он сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с германской коллегой Анналеной Бербок.

По словам Рау, Берлин должен взять на себя «руководящую роль в выстраивании системы безопасности в Европе», которая «будет учитывать интересы Украины» и будет «направлена против России».

«Мы надеемся, что Германия возьмёт на себя такую роль, помогая Украине победить в войне с Россией и поддержав в конечном итоге украинскую заявку на предоставление статуса кандидата», — цитирует польского министра ТАСС.

Как подчеркнул Рау, «этому нет альтернативы». Иначе, по его словам, «Германия в значительной степени потеряет доверие».

Украинский посол в Германии Андрей Мельник ранее заявил, что правящая в ФРГ коалиция должна «не просто ждать и смотреть», а сыграть ведущую роль в том, чтобы Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

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