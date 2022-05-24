Посол России Келин заявил о попытках Лондона изолировать российских дипломатов

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил о попытках Лондона изолировать российских дипломатов.

«Что касается посольства, то разъяснять нашу позицию о том, что происходит сейчас, до последнего времени было некому, поскольку официальный Лондон старается изолировать нашу дипломатическую работу от остального мира путём затруднения контактов. Парламентские связи также прекратились. Сложно, но работаем», — сказал Келин в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

В начале мая в МИД России была вызвана посол Великобритании Дебора Броннерт, ей выразили решительный протест из-за санкций против российских СМИ в Соединённом Королевстве, в том числе в отношении ВГТРК. Продолжение такой деструктивной линии приведёт к окончательному разрушению двусторонних связей, предупредили в Москве.