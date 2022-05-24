Евросоюз предложил выделить Украине более €10 млрд макрофинансовой помощи

В ЕС предложили Украине макрофинансовую помощь в размере более €10 млрд, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь украинцам победить... Мы предложили более €10 млрд макрофинансовой помощи — самый большой пакет, когда-либо предложенный ЕС для третьей страны», — написала она в Twitter.

Ранее Евросоюз перевёл Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн.

Также Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза согласовал временную отмену пошлин на импорт товаров с Украины в ЕС.