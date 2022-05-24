В ЕС одобрили временную отмену пошлин на импорт товаров с Украины

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Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза согласовал временную отмену пошлин на импорт товаров с Украины в ЕС.
В ЕС одобрили временную отмену пошлин на импорт товаров с Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Министры ЕС согласовали временные торговые меры для Украины», — написал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Twitter.

По его словам, речь идёт о допуске товаров с Украины на рынок Евросоюза без квот и пошлин.

Ранее Евросоюз перевёл Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн.

Кроме того, власти ЕС предлагают предоставить Украине дополнительный кредит в размере $9 млрд в 2022 году.

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