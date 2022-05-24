Захарова прокомментировала заявление премьера Нидерландов о членстве Украины в ЕС

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о членстве Украины в ЕС.

По словам Захаровой, политик в парламенте ранее заявил, что считает маловероятным получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

Он добавил, что все обещания Киеву были лишь «эмоциональными заявлениями».

«Много слов потратил премьер Нидерландов на объяснение очевидного: обещать — не значит выходить замуж. В устаревшем варианте — жениться», — написала российский дипломат в своём Telegram.

В МИД Франции не исключили, что вступление Украины в ЕС может занять до 20 лет.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что членство Украины в Евросоюзе будет означать конец объединения.