Эрдоган заявил, что позиция Турции по расширению НАТО не является враждебной для альянса
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По его словам, если Финляндия и Швеция обратятся к истории, то обнаружат, что борьба Турции «с угрозой, исходящей с Востока, имеет большой вклад и значение» для этих стран.
«В основе нашей позиции по расширению НАТО лежит не враждебность к альянсу, а наша чёткая позиция по борьбе с террором», — приводит РИА Новости фрагмент обращения Эрдогана к народу после заседания турецкого кабмина.
Ранее турецкий лидер заявил, что Анкара так и не получила от своих союзников по НАТО ожидаемой поддержки ни в обороне, ни в борьбе с терроризмом.