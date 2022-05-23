Эрдоган заявил, что позиция Турции по расширению НАТО не является враждебной для альянса

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция Анкары по расширению НАТО не является враждебной альянсу.
Эрдоган заявил, что позиция Турции по расширению НАТО не является враждебной для альянса
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

По его словам, если Финляндия и Швеция обратятся к истории, то обнаружат, что борьба Турции «с угрозой, исходящей с Востока, имеет большой вклад и значение» для этих стран.

«В основе нашей позиции по расширению НАТО лежит не враждебность к альянсу, а наша чёткая позиция по борьбе с террором», — приводит РИА Новости фрагмент  обращения Эрдогана к народу после заседания турецкого кабмина.

Ранее турецкий лидер заявил, что Анкара так и не получила от своих союзников по НАТО ожидаемой поддержки ни в обороне, ни в борьбе с терроризмом.

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