Эрдоган заявил, что позиция Турции по расширению НАТО не является враждебной для альянса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция Анкары по расширению НАТО не является враждебной альянсу.

По его словам, если Финляндия и Швеция обратятся к истории, то обнаружат, что борьба Турции «с угрозой, исходящей с Востока, имеет большой вклад и значение» для этих стран.

«В основе нашей позиции по расширению НАТО лежит не враждебность к альянсу, а наша чёткая позиция по борьбе с террором», — приводит РИА Новости фрагмент обращения Эрдогана к народу после заседания турецкого кабмина.

Ранее турецкий лидер заявил, что Анкара так и не получила от своих союзников по НАТО ожидаемой поддержки ни в обороне, ни в борьбе с терроризмом.