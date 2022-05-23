СNN: делегация КНР покинула зал после выступления Зеленского на форуме в Давосе

Китайская делегация не аплодировала и покинула зал вскоре после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщил член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол.

В эфире СNN он показал кадр, на котором китайские делегаты сидят в окружении аплодирующих людей.

«Аплодировали стоя все, за исключением делегации из Китая, члены которой просидели всё время оваций, а потом они вышли после того, как я сделал этот снимок», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее лидер парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» в Словакии Роберт Фицо отказался присутствовать на выступлении Зеленского, аргументируя это тем, что тот «ежедневно лжёт».