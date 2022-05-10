Лидер оппозиции в парламенте Словакии отказался слушать Зеленского из-за «ежедневной лжи»

Лидер парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» в Словакии Роберт Фицо отказался присутствовать на выступлении украинского президента Владимира Зеленского, аргументируя это тем, что тот «ежедневно лжёт».

«Меня там точно не будет», — сказал Фицо, слова которого приводит газета Pravda.

Политик добавил, что не стал бы слушать того, кто «ежедневно лжёт».

По мнению Фицо, то, что говорит Зеленский, «наносит ущерб интересам Словакии». Парламентарий напомнил, что предложения приостановить поставки нефти и газа из России «наносят серьёзный ущерб» стране.

Вместе с Фицо на выступлении украинского президента отказался присутствовать депутат Ладислав Каменицкий, назвав мероприятие «маскарадом», пишет издание.

Ранее экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал «немного странным» поведение украинского президента, который «словно является частью спектакля» и выступает по телевидению «утром, днём и ночью».