Стоимость бензина в США достигла рекордных $4,596 за галлон
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Для выявления среднего показателя сравнивались данные более чем с 60 тыс. автозаправочных станций, сообщает ТАСС.
Ранее член палаты представителей США Рик Аллен заявил, что рост цен на топливо в стране связан не с действиями российских властей, а с политикой президента Джо Байдена и его администрации.
До этого президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека.