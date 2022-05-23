Стоимость бензина в США достигла рекордных $4,596 за галлон

Исторического максимума достигла цена на бензин в Соединённых Штатах. По данным Американской автомобильной ассоциации, 3,785 л бензина на сегодняшний день стоят $4,596.

Для выявления среднего показателя сравнивались данные более чем с 60 тыс. автозаправочных станций, сообщает ТАСС.

Ранее член палаты представителей США Рик Аллен заявил, что рост цен на топливо в стране связан не с действиями российских властей, а с политикой президента Джо Байдена и его администрации.

До этого президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека.