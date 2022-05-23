В Госдуме раскритиковали решение Польши разорвать соглашение на поставку газа из России

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Анастасия Белоусова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT решение Польши досрочно разорвать соглашение на поставку газа из России.
В Госдуме раскритиковали решение Польши разорвать соглашение на поставку газа из России
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«Мне удивительно решение польских властей, потому что договор с «Газпромом» — это обязательство двух сторон. Одна сторона не вправе без компенсации разрывать договор. Польша действует как слон в посудной лавке, ведя себя совершенно некорректно», — заявил депутат.

По его словам, то, что «творит» Польша, можно назвать «уникальной бессовестностью».

«Нужно юридически поставить их на место», — заключил Ананских.

Ранее уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна досрочно разрывает соглашение на поставку газа из России.

Ямальское соглашение, подписанное в 1993 году, действует до конца 2022-го. 

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