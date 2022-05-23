Песков: власти Польши занимают позицию на грани сумасшествия в отношении России

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Власти Польши занимают в отношении России оголтелую позицию «на грани сумасшествия», развитие ситуации с газом предсказать сложно, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Песков: власти Польши занимают позицию на грани сумасшествия в отношении России
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать», — сказал представитель Кремля.

23 мая уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна досрочно разрывает соглашение на поставку газа из России.

Ямальское соглашение, которое было подписано в 1993 году, действует до конца 2022 года. Власти страны решили не продлевать это соглашение. 

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