МИД КНР: сотрудничество Китая и России в военной сфере соответствует международному праву

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что военно-техническое сотрудничество Китая и России соответствует международному праву и не направлено против третьих стран.

«Это сотрудничество России и Китая соответствует международному праву и практике, оно не направлено против третьих стран», — передаёт его слова ТАСС.

В опубликованном по итогам состоявшихся в Токио переговоров американского президента Джо Байдена и японского премьер-министра Фумио Кисиды совместном заявлении говорится, что лидеры двух стран обязались следить «за сотрудничеством в военной сфере между Россией и Китаем».

Ранее Bloomberg сообщал, что Китай планирует закупить у России нефть для пополнения стратегических резервов.