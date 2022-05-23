МИД КНР: сотрудничество Китая и России в военной сфере соответствует международному праву
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«Это сотрудничество России и Китая соответствует международному праву и практике, оно не направлено против третьих стран», — передаёт его слова ТАСС.
В опубликованном по итогам состоявшихся в Токио переговоров американского президента Джо Байдена и японского премьер-министра Фумио Кисиды совместном заявлении говорится, что лидеры двух стран обязались следить «за сотрудничеством в военной сфере между Россией и Китаем».
Ранее Bloomberg сообщал, что Китай планирует закупить у России нефть для пополнения стратегических резервов.