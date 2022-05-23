МИД КНР: сотрудничество Китая и России в военной сфере соответствует международному праву

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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что военно-техническое сотрудничество Китая и России соответствует международному праву и не направлено против третьих стран.
МИД КНР: сотрудничество Китая и России в военной сфере соответствует международному праву
  • AP
  • © Liu Zheng

«Это сотрудничество России и Китая соответствует международному праву и практике, оно не направлено против третьих стран», — передаёт его слова ТАСС.

В опубликованном по итогам состоявшихся в Токио переговоров американского президента Джо Байдена и японского премьер-министра Фумио Кисиды совместном заявлении говорится, что лидеры двух стран обязались следить «за сотрудничеством в военной сфере между Россией и Китаем».

Ранее Bloomberg сообщал, что Китай планирует закупить у России нефть для пополнения стратегических резервов.

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