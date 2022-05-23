Глава МИД Мали: санкции Запада против России парализовали экономическую систему
«Возникает очень много сложностей, очень много проблем. Также могут быть затронуты банковские операции. Это создало трудности, парализовало экономическую систему», — цитирует РИА Новости Диопа.
По его словам, происходящее в первую очередь негативно сказывается на бедных странах.
Он отметил, что санкции не решают проблемы, а только усложняют ситуацию.
Ранее сербский президент Александр Вучич отметил, что Сербия испытывает серьёзное давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России.