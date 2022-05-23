Глава МИД Мали: санкции Запада против России парализовали экономическую систему

Санкции стран Запада против России парализовали экономическую систему, это уже ударило по бедным странам, заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп.

«Возникает очень много сложностей, очень много проблем. Также могут быть затронуты банковские операции. Это создало трудности, парализовало экономическую систему», — цитирует РИА Новости Диопа.

По его словам, происходящее в первую очередь негативно сказывается на бедных странах.

Он отметил, что санкции не решают проблемы, а только усложняют ситуацию.

Ранее сербский президент Александр Вучич отметил, что Сербия испытывает серьёзное давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России.