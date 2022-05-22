Вучич пообещал воздержаться от введения санкций против России, насколько это возможно

Короткая ссылка
Власти Сербии будут воздерживаться от введения санкций против России, придерживаясь решения Совета национальной безопасности страны, насколько это будет возможно, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире TV Pink.

«Наше дело — бороться за свою страну, придерживаться бумаги, которую сами написали — решения Совета нацбезопасности, насколько можем и до тех пор, пока можем», — цитирует его РИА Новости.

Согласно исследованию общественного мнения, проведённому изданием «Новая сербская политическая мысль», 82,1% граждан Сербии выступили против санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.

Ранее Вучич отметил, что Сербия испытывает серьёзное давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить