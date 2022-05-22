Вучич пообещал воздержаться от введения санкций против России, насколько это возможно
«Наше дело — бороться за свою страну, придерживаться бумаги, которую сами написали — решения Совета нацбезопасности, насколько можем и до тех пор, пока можем», — цитирует его РИА Новости.
Согласно исследованию общественного мнения, проведённому изданием «Новая сербская политическая мысль», 82,1% граждан Сербии выступили против санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.
Ранее Вучич отметил, что Сербия испытывает серьёзное давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России.