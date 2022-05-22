Вучич пообещал воздержаться от введения санкций против России, насколько это возможно

Власти Сербии будут воздерживаться от введения санкций против России, придерживаясь решения Совета национальной безопасности страны, насколько это будет возможно, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире TV Pink.

«Наше дело — бороться за свою страну, придерживаться бумаги, которую сами написали — решения Совета нацбезопасности, насколько можем и до тех пор, пока можем», — цитирует его РИА Новости.

Согласно исследованию общественного мнения, проведённому изданием «Новая сербская политическая мысль», 82,1% граждан Сербии выступили против санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.

Ранее Вучич отметил, что Сербия испытывает серьёзное давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России.