Хорватский депутат ЕП призвал ввести санкции против США и Саудовской Аравии

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Депутат от Хорватии Мислав Колакушич на одном из заседаний Европарламента призвал ввести санкции в отношении США и Саудовской Аравии из-за участия этих стран в военных конфликтах.

По его словам, действительно борясь за мир, ЕС следовало бы незамедлительно ввести ограничительные меры против Саудовской Аравии из-за разжигания войны в Йемене.

«Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может, и в мире, за последние десятилетия», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что антироссийские санкции являются попыткой сохранить иллюзию доминирования США и всего Запада в мире.

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