Премьер Польши предложил Норвегии поделиться частью нефтегазовых доходов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал норвежские власти поделиться частью доходов от экспорта нефти и газа.

«Дополнительная прибыль Норвегии от нефти и газа превысит €100 млрд», — приводит РИА Новости его слова на встрече с польской молодёжью.

По мнению Моравецкого, такая ситуация является несправедливой. Политик призвал Осло «немедленно поделиться» прибылью от продажи нефти и газа.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке СПГ.