Премьер Польши предложил Норвегии поделиться частью нефтегазовых доходов
- AP
«Дополнительная прибыль Норвегии от нефти и газа превысит €100 млрд», — приводит РИА Новости его слова на встрече с польской молодёжью.
По мнению Моравецкого, такая ситуация является несправедливой. Политик призвал Осло «немедленно поделиться» прибылью от продажи нефти и газа.
Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке СПГ.