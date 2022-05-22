Премьер Польши предложил Норвегии поделиться частью нефтегазовых доходов

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал норвежские власти поделиться частью доходов от экспорта нефти и газа.
Премьер Польши предложил Норвегии поделиться частью нефтегазовых доходов
  • AP

«Дополнительная прибыль Норвегии от нефти и газа превысит €100 млрд», — приводит РИА Новости его слова на встрече с польской молодёжью.

По мнению Моравецкого, такая ситуация является несправедливой. Политик призвал Осло «немедленно поделиться» прибылью от продажи нефти и газа.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке СПГ.

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