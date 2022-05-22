Военно-транспортная авиация начала экстренно завозить в США детское питание из Европы
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По словам Жан-Пьер, обычно процесс транспортировки этой продукции из Европы в США занимал две недели, но в рамках операции, которую назвали «Летучая формула», сроки поставок были сокращены примерно до трёх дней.
Как передаёт РИА Новости, первый самолёт вылетел в США с авиабазы Рамштайн в ФРГ. Он 22 мая доставит в Индианаполис 35 т детского питания.
20 мая сообщалось, что стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум. Цена достигла $4,593 за один галлон (3,785 л).