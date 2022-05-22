Военно-транспортная авиация начала экстренно завозить в США детское питание из Европы

Военно-транспортная авиация начала экстренно завозить в Соединённые Штаты детское питание из Европы. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам Жан-Пьер, обычно процесс транспортировки этой продукции из Европы в США занимал две недели, но в рамках операции, которую назвали «Летучая формула», сроки поставок были сокращены примерно до трёх дней.

Как передаёт РИА Новости, первый самолёт вылетел в США с авиабазы Рамштайн в ФРГ. Он 22 мая доставит в Индианаполис 35 т детского питания.

20 мая сообщалось, что стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум. Цена достигла $4,593 за один галлон (3,785 л).