Цены на бензин в США обновили исторический рекорд
Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум. Цена достигла $4,593 за один галлон (3,785 литра).
- Gettyimages.ru
- © Justin Sullivan
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации.
17 мая сообщалось, что галлон бензина (3,785 л) в США подорожал до $4,523. При этом ещё в понедельник, 16 мая, этот показатель составлял $4,483.
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