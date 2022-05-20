Цены на бензин в США обновили исторический рекорд

Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум. Цена достигла $4,593 за один галлон (3,785 литра).

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации.

17 мая сообщалось, что галлон бензина (3,785 л) в США подорожал до $4,523. При этом ещё в понедельник, 16 мая, этот показатель составлял $4,483.