Welt am Sonntag: в ФРГ предложили разобрать газораспределительную систему к 2045 году
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По информации газеты, статс-секретарь при Минэкономики ФРГ Патрик Грайхен встретился с представителями жилищно-коммунальной сферы. Встреча состоялась на прошлой неделе.
В ходе неё Грайхен призвал сформировать план по демонтажу сетей.
Чиновник заявил, что «к 2045 году в трубах уже не будет газа».
Ранее Германский промышленный союз спрогнозировал рецессию в Европейском союзе в случае возникновения перебоев с поставками российского газа.
Также сообщалось, что прекращение поставок российского газа может обернуться для Германии потерей 500 тыс. рабочих мест.