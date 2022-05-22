Welt am Sonntag: в ФРГ предложили разобрать газораспределительную систему к 2045 году

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В Министерстве экономики Германии предложили разобрать газораспределительную систему в стране к 2045 году в рамках декарбонизации и перехода на альтернативную энергетику. Об этом сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники.
Welt am Sonntag: в ФРГ предложили разобрать газораспределительную систему к 2045 году
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По информации газеты, статс-секретарь при Минэкономики ФРГ Патрик Грайхен встретился с представителями жилищно-коммунальной сферы. Встреча состоялась на прошлой неделе.

В ходе неё Грайхен призвал сформировать план по демонтажу сетей.

Чиновник заявил, что «к 2045 году в трубах уже не будет газа».

Ранее Германский промышленный союз спрогнозировал рецессию в Европейском союзе в случае возникновения перебоев с поставками российского газа.

Также сообщалось, что прекращение поставок российского газа может обернуться для Германии потерей 500 тыс. рабочих мест.

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